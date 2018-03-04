İranlı yetkiliden Türkiye'nin Afrin operasyonuna karşı önemli eleştiri

Gülistan eyaletinde düzenlenen Emektar Devrim Muhafızları Komutanları Toplantısı’na katılan İnkılap Rehberi Üst Düzey Askeri Danışmanı Tümgeneral Seyyid Yahya Rahim Safavi, Suriye’deki son glişmeleri değerlendirerek, “Dünyanın en önemli bölgelerinden olan Batı Asya, bölgesel ve küresel güçlerin jeostratejik açıdan rekabet ettiği bir bölge iken Suriye bu rekabetin odak noktasına dönüşen en belirgin arsalardan biri” ifadelerinde bulundu.

Suriye’yi mahvetmek için ortaya çıkan üçgenin peşinde olduğu amacın başarısız kaldığını belirten Tümgeneral Rahim Safavi, sözlerini şöyle sürdürdü: Olayların başlangıcından beri, ABD, Siyonist Rejim, AB, Suudi Arabistan, BAE, Ürdün ve Türkiye, bölgede kriz oluşturma ve Suriye’nin altyapılarıyla toprak bütünlüğüne zarar verme amacını izliyorlardı ancak büyük bir yenilgiye uğradılar.

ABD’nin küresel hukuka aykırı bir şekilde direkt Suriye’ye yerleştiğini de bildiren İranlı komutan, şöyle dedi: Suriye ordusuyla halk birliklerinin onları Fırat’ın doğusundan dışarı çıkartarak bu ülkenin toprak bütünlüğünü sağlayabilmesini temenni ediyoruz. Bunların yanında sayın Beşar Esad, siyasi yolları da izlemeli.

İnkılap Rehberi Üst Düzey Askeri Danışmanı, küresel hukuk açısından ABD ile birlikte Türkiye’nin de Suriye’yi işgal edip bu ülkenin toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini açıklayarak konuşmasını şöyle sürdürdü: Amerika’nın stratejisi güç kullanmaya dayanmaktadır fakat günümüzde ise bu politika artık hezimete uğramış durumda.

Kamran Azar