Çavuşoğlu: Afrin operasyonu Mayıs ayına kadar bitecek

Sputnik'e göre, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye’nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nın Mayıs ayına kadar biteceğini açıkladı.

İkili temaslar için Avusturya'da bulunan Çavuşoğlu, PKK’nın Irak’tan da temizlenmesi gerektiğini belirterek, “Irak hükümetiyle PKK’ya karşı ortak operasyon olacak, olmalı. Sınır ötesi operasyon, Irak’ta 12 Mayıs’ta yapılacak seçimden sonrası yapılabilir. Afrin harekatı bitmese de iki operasyonu aynı anda yürütecek kapasitemiz var” dedi.

Çavuşoğlu, PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslim'in İsveç'te olduğunu ve ülkeden geçici tutuklama talebinde bulunulduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, daha sonra yaptığı açıklamada ise, "Afrin harekatının bir an önce bitmesini isteriz. Mayısa da kalmasın, bir an önce bitsin arzu ederiz. Afrin'e vardığımızda daha dikkatli olmamız gerekiyor ki siviller etkilenmesin" diye konuştu.

Çavuşoğlu, "Irak'ın tüm terör örgütlerinden temizlenmesi lazım, bu konuda birlikte adımlar atacağız" ifadelerini kullandı.