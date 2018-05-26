Pakistan ile Türkiye’den helikopter alımı anlaşması

Pakistan medyasına göre İslamabd ve Ankara arasında T-129 ATAK helikopteri alım anlaşması imzalandı.

Haberde, anlaşmanın hayata geçmesiyle birlikte Ankara ile İslamabad arasında savunma alanındaki karşılıklı ilişkilerin daha fazla pekişmesine neden olacağı kaydedildi.

Pakistan Savunma Üretimi Bakanı Rana Tanvir Hüseyin, 2017’de yaptığı Ankara temasları kapsamında ülkesinin Türkiye'den 30 atak helikopteri ve 4 savaş gemisi almayı planladığını söylemişti.

T129 ATAK Helikopteri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin saldırı helikopteri ihtiyacının giderilmesi amacıyla geliştirilip üretilmiştir.