  1. Türkiye
26 Mayıs 2018 - 11:54

Pakistan ile Türkiye’den helikopter alımı anlaşması

Pakistan ile Türkiye’den helikopter alımı anlaşması

Pakistan, savunma alanındaki karşılıklı ilişkilerini güçlendirmek amacıyla Türkiye ile 30 adet T-129 ATAK helikopterinin alımına imza attı. 

Pakistan medyasına göre İslamabd ve Ankara arasında T-129 ATAK helikopteri alım anlaşması imzalandı.

Haberde, anlaşmanın hayata geçmesiyle birlikte Ankara ile İslamabad arasında savunma alanındaki karşılıklı ilişkilerin daha fazla pekişmesine neden olacağı kaydedildi.

Pakistan Savunma Üretimi Bakanı Rana Tanvir Hüseyin, 2017’de yaptığı Ankara temasları kapsamında ülkesinin Türkiye'den 30 atak helikopteri ve 4 savaş gemisi almayı planladığını söylemişti.

T129 ATAK Helikopteri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin saldırı helikopteri ihtiyacının giderilmesi amacıyla geliştirilip üretilmiştir.

News Code 1870772
Muhammed BURHAN

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    Yorumlar

    • yayınlanan görüşler: 1
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    • Aryan DE 02:46 - 2018/05/27
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      Reply
      5 paa etmez.. aldiklarina pismab olacaklar. Oyuncak gibi bir helikopter. Motor italya’dan.... Diger parcalarda baska ülkelerden. Öyle Helikopter bende yaparim...

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