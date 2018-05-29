İtalya: İran'la iyi ilişkilerimizi sürdüreceğiz

İtalya Tahran Büyükelçisi Mauro Conciatori, İran Ekonomi Bakanı Mesut Kerbasiyan ile bir araya geldi.

Baş başa geçekleşen görüşmede İran-İtalya ilişkileri başta olmak üzere nükleer anlaşmanın son durumu ele alındı.

İran’ın nükleer anlaşmaya verdiği taahhütlerine sadık kaldığına dikkati çeken Kerbasiyan, “Bunun defalarca Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile anlaşmaya imza atan diğer devletler tarafından doğrulanması ABD’nin uluslararası düzeyde yanlızlaştığını gösteriyor” dedi.

Kerbasiyan, ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilme kararını da eleştirerek, şunları kaydetti: Bize göre bu karar İran ve ilgili ülkelerin çabalarını ve yıllarca süren nükleer müzakerelerini baltalamak için yapılan bir girişimdir. ABD'nin kararının tersine Avrupalı tarafın iradesi ciddi olduğu takdirde bu anlaşma devam edebilir.

“Neyse ki, İtalya da dahil olmak üzere diğer beş ülke bunun farkına vardı" diyen Mesut Kerbasiyan, "Söz konusu anlaşmanın korunmasıyla ilgili yürütülen olumlu görüşmeler halen devam etmektedir” ifadesini kullandı.

Mauro Conciatori de bu görüşmede, “İtalyan hükümeti, anlaşmayı koruma konusunda ciddi bir kararlılığa sahip ve eskisi gibi İran’la iyi ilişkilerini sürdürmeye çalışacaktır” diye konuştu.