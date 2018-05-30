İran Futbol Federasyonu Başkanı kalp krizi geçirdi

Bazı güvenilir kaynakların haberine göre Türkiye'de kalp krizi geçiren İran Futbol Federasyonu Başakanı Mahdi Tac hastaneye kaldırılıp amelliyat altına alındı.
Yoğun bakımda tutulan Tac'ın anjiyo amelliyatı geçirdiği belirtildi. İran Spor Bakanı Soltanifer Futbol Federasyonu Başkanı'nın durumunu yakından takibe alırken İran Milli Takımı Teknik Direktörü Queiroş ise Tac'ı hastanede ziyaret etti.
Alınan bazı haberlere göre halen hastanede dinlenmekte olan İran Futbol Federasyonu Başkanı en az haftanın sonuna dek taburcu olmayacak.
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