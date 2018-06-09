İran’dan Şili’ye 16 yıl sonra ilk petrol sevkiyatı

Bloomberg’e göre İran’ın güneyinde yer alan Hark Limanı’ndan Şili’ye 16 yıl sonra ilk petrol sevkiyatı yapıldı.

Haberde, “Bir milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip olan Monte Tello tankerinin 12 Temmuz'da Şili'nin San Vicente Limanı’na ulaşması bekleniyor” belirtildi.

Hark Limanı’ndan Şili’ye hareket eden petrol sevkiyatı İran’a yeni bir pazar açacak.

Japonya, Çin, Hindistan ve Güney Kore İran’ın Asya’daki en büyük petrol müşterisi olarak biliniyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi olan İran gündelik 3,8 milyon varil ham petrol üretmektedir.