İran'dan Irak'a ihracat rakamları arttı

İran'ın Irak Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Nasır Behzat, Tahran ile Bağdat arasındaki karşılıklı ticari ilişkileri değerlendirdi.

Nasır Behzat, “Bu yılın (İran takvimine göre) ilk üç ayında Irak’a 3 milyon 750 bin ton petrol dışı ürünler ihraç edilerek, karşılığında 1 milyar 750 milyon dolar gelir elde edildi” dedi.

Geçen yıla göre İran'dan Irak'a olan petrol dışı ürünler ihracatında yüzde 13'lük bir artış yaşandığını açıklayan Nasır Behzat, İran'ın Irak pazarındaki payının yüzde 15 civarında olduğunu bildirdi.

İran'ın Irak Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi, “Bu sene İran'ın çeşitli ülkelere yaptığı toplam ihracatın yarısından fazlası Çin, BAE ve Irak'a gerçekleşmiştir” diye konuştu.