Pezeşkiyan’dan Rusya ziyareti açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, salı akşamı Rusya’dan ayrılmadan önce yaptığı açıklamada, Rusya’ya gerçekleştirdiği iki günlük ziyareti değerlendirdi.

Pezeşkiyan, Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu’nun (GECF) 8. Zirvesi kapsamında kapsamlı ve derinlemesine görüşmeler ile temaslarda bulunduklarını belirterek, olumlu sonuçlar elde ettiklerini ve önemli mutabakatlara vardıklarını söyledi. Pezeşkiyan, zirvenin yapıcı ve verimli geçtiğini kaydetti.

Rusya ve Katar liderleriyle gerçekleştirdiği ikili görüşmelere de değinen Pezeşkiyan, zirve kapsamında Rusya Devlet Başkanı ve Katar Emiri ile etkili görüşmeler ve temaslar gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Pezeşkiyan, tarım, petrol ve doğal gaz endüstrisi, kara yolu yapımı, güvenlik meseleleri ve ikili iş birliği başta olmak üzere çeşitli alanlarda mutabakat sağlandığını belirterek, “Genel olarak bu ziyaret çok iyi ve etkili geçti” dedi.