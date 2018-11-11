İstanbul Maratonu başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul'un düzenlediği organizasyonun en büyük koşusu olan 42 kilometre 195 metrelik maratonun startını, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerinin yaklaşık 250 metre gerisinden, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Spor İstanbul Genel Müdürü Abdulhalim Aksu, Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Colman Deegan ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel ile verdi.

Bu yıl, 100 ülkeden yaklaşık 130 bin kişinin katıldığı İstanbul Maratonu, "Sağlıklı yarınlara koş İstanbul" temasıyla koşuluyor.

HALK KOŞUSU'NDA RENKLİ ANLAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Spor İstanbul ve Vodafone tarafından bu yıl "Sağlık İçin Koş" temasıyla düzenlediği Vodafone 40'ıncı İstanbul Maratonu'nda her yıl olduğu gibi bu yıl da en renkli bölüm Halk Koşusu'nda yaşandı.



Tekerlekli Sandalye ile yarışan engelli sporcuların startı ile başlayan Vodafone 40'ıncı İstanbul Maratonu'nda 42K ''Maraton", 15K, 10K, ve Halk Koşusu'nun startı verildi.

İHA'nın haberine göre, Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda dereceye giren sporculara 334 bin 300 dolar ödül dağıtılacak.