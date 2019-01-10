Hindistan’ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2019 Raisina Diyaloğu Konferansına katılmak üzere Yeni Delhi’de bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Reuters’e verdiği açıklamada, “İran’ın havacılık ve uzay programları devam edecek, çünkü hiçbir uluslararası yasa böyle bir programı yasaklamıyor.” dedi.

Zarif ayrıca, "2015 yılında İran ile dünya güçlerinin imzaladığı nükleer anlaşmadan geri çekilme Tahran için bir seçenektir, ancak bu masadaki tek seçeneğimiz değil.” açıklamasında bulundu.

Üst düzey siyasi ve ekonomik bir heyet başkanlığında önceki gün Yeni Delhi'ye giden Zarif, 3 günlük ziyaret kapsamında İran ve Hindistan arasındaki ikili ilişkiler ve farklı konuların ele alınacağı belirtiliyor.

Raisina Diyaloğu, her yıl Yeni Delhi'de düzenlenen çok taraflı bir konferanstır.