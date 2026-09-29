ABD Başkan Yardımcısı Vance: İran ile anlaşmaya varmak mümkün

El Cezire’nin haberine göre, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran ile bir anlaşmaya varılmasının mümkün olduğunu belirterek, “Ancak bunun için Tahran’ın yapıcı bir tutum sergilemesi ve taahhütlerine sadık kalması gerek” iddiasında bulundu.

Herhangi bir anlaşmaya varılmadan önce İran’ın davranışlarını değiştirmesi gerektiğini ileri süren Vance’in iddiasına göre, biz sözlere değil, eylemlere bakarak müzakere yürütüyoruz. Bu durum, önümüzdeki iki ay boyunca İran ile olan etkileşimimizin seyrini belirleyecektir.