Brezilya'da barajın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 121'e çıktı

Latin Amerika basınındaki habere göre, Brezilya'nın güneybatısındaki Minas Gerais eyaletine bağlı Brumadinho kentinde bulunan atık barajının çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 115'ten 121'e yükseldi, kayıp 226 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Şu ana kadar faciada hayatını kaybedenlerden 93'ünün kimliği belirlendi.

AA'nın aktardığı habere göre, faciada ölenlerin yakınlarının protestolarının ardından harekete geçen savcılığın başlattığı soruşturma çerçevesinde üçü barajı işleten Vale SA şirketi, ikisi de Alman denetim firması çalışanı beş mühendis gözaltına alınmıştı.

Yaklaşık 13 milyon metreküp atığın dökülmesine neden olan facianın ardından Brezilya hükümeti, ülkedeki tüm barajların denetlenmesini istemişti.

Maden atık barajının çökmesi nedeniyle Brumadinho kentinde yaklaşık 3 bin kişi tahliye edilmişti.

Minas Gerais'e bağlı Mariana'da 2015'te Vale SA ve Avustralyalı BHP Billiton şirketlerinin işlettiği maden atık barajının çökmesi sonucu 19 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.