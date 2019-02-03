  1. Toplum
3 Şubat 2019 - 11:43

E-5'te ilginç anlar! Polis ‘nereye böyle’ diye sordu ama...

E-5'te ilginç anlar! Polis ‘nereye böyle’ diye sordu ama...

Şişli’de bir kamyon şoförü, kasasına metrelerce yükseklikte kağıt yığını bağladığı aracıyla trafikte adeta kazaya davetiye çıkardı.

Şişli’de Piyalepaşa Bulvarı üzerinden Okmeydanı istikametine giden bir kamyon şoförü, kasasına iple metrelerce yükseklikte kağıt yığını bağladığı araçla trafikte kazaya davetiye çıkardı. Metrelerce yükseklikte kağıt istiflediği kamyon ile yola devam eden sürücüye trafik polisi önce kamyonet plakasını söyleyerek, sonra da ‘Nereye böyle’ diyerek anons yaptı.

Hürriyet'e göre, polis aracının anonsuna aldırış etmeyen sürücü, E-5 karayolundan Haliç Köprüsü'nden geçerek Fatih istikametine doğru yoluna devam etti. Kendisinin ve çevresindeki diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atan sorumsuz sürücü, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

News Code 1876341
Azar MAHDAVAN

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