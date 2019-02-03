İngiliz basınının Venezuela haberleri BBC önünde protesto edildi

'Devrimci Komünist Grup' öncülüğündeki bir grup eylemci, İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC önünde İngiliz basınının Venezuela'daki gelişmeleri haberleştirme şeklinin protesto etti.

Sputnik'te yer alan habere göre, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya destek pankartı açan eylemciler, BBC başta olmak üzere İngiliz basını aleyhine slogan attı.

Venezuela'ya dönük ABD öncülüğündeki uluslararası baskıyı "darbe" olarak nitelendiren grup, kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido karşıtı dövizler taşıdı.