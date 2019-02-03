Flaş gelişme: O ülke de Afganistan'dan çekilecek!

Azerbaycan dilinde yayınlanan "Teleqraf.com" sitesinin La Stampa gazetesinden aktardığı habere göre, İtalya Savunma Bakanı Elizabetta Trenta, birliklerinin Afganistan’dan çekilme planını değerlendirmek üzere Kurumlar Arası Operasyonel Komutanlığına (COI) sunduklarını söyledi.
İtalya güçlerinin Afganistan’dan çekilme sürecinin 12 ay devam edebileceği belirtiliyor.
Son günlerde Reuters'ın üst düzey bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberde, ABD'nin Afganistan'da kalıcı askeri varlığı istemediği bilgisine yer verilmiş. İsminin açıklanmasını istemeyen ABD'li yetkili, Katar'da Taliban'la yapılan görüşmelerde Afganistan'daki yabancı kuvvetlerin çekilmesi hususunda önemli gelişmeler kaydettiklerini belirtmişti.
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