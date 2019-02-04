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4 Şubat 2019 - 12:38

Son dakika FETÖ operasyonu: 20 gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu: 20 gözaltı kararı

Kırıkkale merkezli FETÖ'nün "askeri gizli yapılanması" soruşturmasında 20 aktif askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturması kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yapılandığı iddiasıyla 20 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarılmasının ardından Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

TRT'ye göre, ekipler, şüphelilerin yakalanması için Kırıkkale merkezli Tekirdağ, Ankara, Tunceli, Mersin, Konya, Düzce, Balıkesir, İstanbul ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. 

News Code 1876375
Azar MAHDAVAN

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