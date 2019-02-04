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4 Şubat 2019 - 14:54

İsviçre: Türkiye Afrin zeytinini kendi markasıyla satıyor

İsviçre: Türkiye Afrin zeytinini kendi markasıyla satıyor

İsviçre'de Muhafazakar Demokrat Partili milletvekili Bernhard Guhl, Türkiye'nin geçen yıl askeri operasyon düzenlediği Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'den Türkiye'ye getirdiği zeytinin işlenerek AB ülkelerine satıldığı iddialarını Parlamento gündemine taşıdı.

İsviçre'de Muhafazakar Demokrat Partili milletvekili Bernhard Guhl, Türkiye'nin geçen yıl askeri operasyon düzenlediği Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'den Türkiye'ye getirdiği zeytinin işlenerek Avrupa Birliği (AB) ülkelerine satıldığı iddialarını Parlamento gündemine taşıdı.

Parlamento'da hükümete soru yönelten Guhl, Türkiye'nin bölgedeki zeytinlikleri "yağmaladığını", elde ettiği Suriye zeytinini işleyerek, Suriye iç savaşında desteklediği militanlara mali destek sağlamak amacıyla ve haksız bir şekilde Türk malı etiketiyle AB pazarına sürdüğünü savundu.

İsviçreli siyasetçi, "Türkiye işgalindeki Afrin'de zeytinlikler, Türk güçleri ve desteklediği militanlar tarafından yağmalanıyor. Çaldıkları zeytini İspanya'ya satıyorlar." ifadelerini kullandı.

Euronews Türkçe'ye göre; Bernhard Guhl, İsviçre Ulusal Parlamentosu'na bu ticaretin ve elde edilen potansiyel gelirin soruşturulması için çağrı yaptı.

Öte yandan İspanyol gazetesi Publico da konuyla ilgili bir haber yayımladı.

News Code 1876386
Muhammed BURHAN

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