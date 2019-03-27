  1. Türkiye
27 Mart 2019 - 13:40

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden kritik açıklama

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden kritik açıklama

TSK'dan yapılan açıklamada OHAL'in kaldırılmasından bugüne kadar, Milli Savunma Bakanı onayıyla TSK'dan bin 164 personelin ihraç edildiği, 106 emekli askerin de rütbelerinin geri alındığı belirtildi.

Cumhuriyet'in aktardığı habere göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK), yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"TSK, yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlarıyla bölücü terör örgütüne darbe vururken Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadeleyi de kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda önceki uygulama sonuçlarına göre, müşterek olarak belirlenen kıstaslar kullanılarak yapılan değerlendirme ve teklifler doğrultusunda OHAL'in kaldırılmasından bugüne kadar, Milli Savunma Bakanı onayıyla TSK'dan bin 164 personel ihraç edildi, 106 emekli askerin de rütbeleri geri alındı."

News Code 1877545
Azar MAHDAVAN

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 5 + 7 =

    Top 10

    Mehr Arena

    Demeç

    Son Haberler