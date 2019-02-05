Türkmenistan'a şok! AB ülkelerine uçuşlar engellendi

Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı (EASA), Türkmenistan Havayolları'na ait yolcu uçakların Avrupa Birliği ülkelerine seyahat etmesini yasakladı.

Airporthaber habere göre, yolcularına uyarıda bulunan Türkmenistan Havayolları şirketi yayınladığı açıklamada, Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı'nın (EASA) havayolu şirketinin AB ve uluslararası havacılık güvenliği standartlarına uygunluğuna dair belgelerinin onay beklediği belirtildi. Bu onayın çıkacağı tarihe kadar İngiltere (Londra Heathrow ve Birmingham) ile Türkmenistan (Aşkabat) arasında düzenlenecek seferlerin düzenlenmesine müsaade edilmediği açıklandı.

Türkmenistan Havayolları, bu durumdan etkilenmesini istemediği yolculara "mutlaka şirketle iletişime geçilmesi" çağrısında bulundu.