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13 Şubat 2019 - 09:10

Irak: Yabancı askeri üs kabul etmiyoruz

Irak: Yabancı askeri üs kabul etmiyoruz

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Irak topraklarında yabancı askeri üs kabul etmediklerini söyledi.

Irak Başbakanlık basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada Adil Abdulmehdi’nin, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile başkent Bağdat'ta bir araya geldiği belirtildi.

Rudaw'a göre; Abdulmehdi, Irak topraklarında yabancı askeri üs kabul etmediklerini belirtti.

Irak ve ABD ilişkileriyle terörle mücadele konularının ele alındığı görüşmede Abdulmehdi, ABD'li yetkiliye ülkesinde hiçbir yabancı askeri üssün bulunmasını kabul etmediklerini ifade etti.

“Irak'ın kararı bağımsızdır ve hiçbir tarafın nüfuzundan etkilenmez” diyen Abdulmehdi, Arap ve bölge ülkelerine açılımı sürdürdüklerini kaydetti.

News Code 1876597
Muhammed BURHAN

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