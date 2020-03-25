  1. Ekonomi
25 Mar 2020 16:44

İran'ın bloke edilen parasının bir kısmı serbest bırakılacak

İran'ın bloke edilen parasının bir kısmı serbest bırakılacak

İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, Dışişleri Bakanlığı'nın yardımıyla İran'ın ABD tarafından haksız yere bloke edilen parasının bir kısmının serbest bırakılacağını duyurdu.

Bugünkü bakanlar kurulu toplantısında konuşan İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, Merkez Bankasının yeni tip koronavirüsle mücadele konusunda ülkenin ihtiyaç duyduğu ilaç ve tıbbi malzemeleri karşılamak için elinden geleni yaptığını söyledi.

Bu konuda başarılı sonuçlar elde ettiklerini belirten Himmeti ayrıca, "İran Dışişleri Bakanlığı ve Merkez Bankası'nın çabaları sonucu İran'ın haksız yere ABD tarafından bloke edilen parasının bir kısmının ülkeye iade edileceği bekleniyor. Bu kaynaklar ülkeye dönerek ilaç, tıbbi malzeme ve halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılacak" ifadelerinde bulundu.

News Code 1885404

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