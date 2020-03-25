İran'ın bloke edilen parasının bir kısmı serbest bırakılacak

Bugünkü bakanlar kurulu toplantısında konuşan İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, Merkez Bankasının yeni tip koronavirüsle mücadele konusunda ülkenin ihtiyaç duyduğu ilaç ve tıbbi malzemeleri karşılamak için elinden geleni yaptığını söyledi.

Bu konuda başarılı sonuçlar elde ettiklerini belirten Himmeti ayrıca, "İran Dışişleri Bakanlığı ve Merkez Bankası'nın çabaları sonucu İran'ın haksız yere ABD tarafından bloke edilen parasının bir kısmının ülkeye iade edileceği bekleniyor. Bu kaynaklar ülkeye dönerek ilaç, tıbbi malzeme ve halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılacak" ifadelerinde bulundu.