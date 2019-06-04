Tahran ile Seul arasındaki bankacılık sorunları çözülmeli

Resmi ziyarette bulunmak üzere Güney Kore'nin başkenti Seul'e giden İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Hemmati, bu ülkenin Ticaret Sanayi ve Ekonomi Bakanı ile görüştü.

İran ile Güney Kore arasında bankacılık alanındaki sorunların en kısa sürede çözülmesi gerektiğinin altını çizen Hemmati, “Amerika'nın azami baskı politikası başarısız olmuştur. Bu ülkenin getirdiği kısıtlamaların iki ülke arasındaki ilişkileri zedelemesini istemiyoruz. Tahran olarak dostane ilişkilerin geliştirilmesinden yanayız.” dedi.

Güney Koreli yetkili de bu görüşmede, “Bankacılık sektöründeki mevcut durum ile Koreli ihracatçılar ve İranlı ithalatçıları için ortaya çıkan sorunlar nedeniyle üzüntü duyuyoruz. İran-Güney Kore ilişkilerinin önemini dikkate alarak, sorunu çözmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız.” ifadesini kullandı.