İran-Türkiye ortak serbest sanayi bölgesiyle ilgili son açıklama

Sanayi, Ticaret ve Madenler Bakan Yardımcısı Muhsin Salıhinia, bugün düzenlediği basın toplantısında, İran ile Türkiye’nin kuracağı ortak serbest sanayi bölgesinin son durumuna ilişkin açıkalmalarda bulundu.

Salıhinia, "Türk yatırımcılar ortak üretim için İran’ın ucuz enerjisine büyük rağbet gösteriyor. Bu konuyla ilgili Enerji Bakanlığı ile anlaşırsak söz konusu bölgeler açılacak." dedi.

“İstanbul Ticaret Odası ile TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'yla müzakereler yapıldı ve ortak serbest sanayi bölgesinin inşası için birkaç nokta önerildi.” ifadesini kullanan Salıhinia, şöyle devam etti:

"Doğu Azerbaycan ve Batı Azerbaycan eyaletlerinde kurulmasını öngören iki aşamalı planımızı Türk tarafında bildirdik, fakat şu anda onların nihai kararını bekliyoruz."

Salıhinia, Türkiye’ye yakın eyaletlerde 15 noktanın Türk tarafına önediklerini belirterek, bu bölgelerle ilgili çalışmaların yapıldığını aktardı.