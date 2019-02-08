Rusya: Şam ile Kürtlerin Fırat'ın doğusunda çözüm bulmasını umuyoruz

Sputnik'e demeç veren Yefimov, ABD'nin Suriye'den çekilmesinin Şam'ın ülkenin birliğini ve toprak bütünlüğünü sağlamaya yönelik çabalarının verimliliğini artıracağını belirterek, "Bu bağlamda, Şam yönetiminin yerel Kürt temsilcilerle yürüttüğü temaslar sırasında, bölgedeki tüm etnik grupların çıkarları göz önünde bulundurularak, Fırat'ın doğusunda egemenliğin yeniden tesis edilmesi konusunda karşılıklı olarak kabul edilebilecek bir çözüm bulunmasını umuyoruz" dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Yefimov, Türkiye'nin Rusya'yla yapılan İdlib mutabakatına uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmesini beklediklerini kaydetti.

İdlib'deki durumun sürekli olarak kötüye gittiğini, bunun sonucunda Heyet Tahrir el Şam'ın İdlib gerilimi azaltma bölgesinin tamamında kontrolü ele geçirdiğini ve ılımlı muhalifleri bölge dışına çıkardığını anlatan Yefimov, "Türk tarafının 17 Eylül 2018 tarihli Soçi mutabakatında üstlendiği yükümlülükleri yerine getirebileceğini ve İdlib'de silahsızlandırılmış bölge kurma anlaşmasını gerçekleştirmeyi hep birlikte başaracağımızı umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Rus elçi, bu bağlamda 14 Şubat'ta Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasında yapılacak üçlü zirvenin özel önem taşıdığını vurguladı.