Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei’nin Özel Danışmanı Ali Ekber Velayeti ile bir araya geldikten sonra “stratejik işbirliğini geliştirmek için İranlı yetkililerle yapıcı bir istişare yaptım. Suriye ile İran terörist düşmana karşı savaştığı gibi şu anda da sömürgecilikle mücade etmektedir” ifadelerinde bulundu.

Ali Ekber Velayeti ile önemli müzakereler yaptığını belirten Velid Muallim, Velayeti’nin Suriye halkına yardım etme çabalarını takdir etti.

Suriye Dışişleri Bakanı ile yapıcı bir görüşme yaptıklarını bildiren Ali Ekber Velayeti de “Bölgesel ve uluslararası düşmanların baskısına karşı Suriye hükümeti ve milletinin zaferleri takdire layıktır.” ifadesini kullandı.

Ali Ekber Velayeti sözlerine şu şekilde devam etti: Bölgenin gerici üçgeni Suriye karşısında başarısız kaldı. ABD’nin Suriye’den ayrılması gerekiyor. Şimdi Suriye topraklarının yüzde 90'ı hükümetin kontrolü altında ve geri kalanı da en kısa sürede bu ülkenin ordusu tarafından serbest bırakılacak.

İslam Devrimi Lideri Özel Danışmanı ilaveten “Suriye’nin zaferi direniş cephesinin zaferidir. İran ile Suriye arasındaki stratejik ilişkilerin gelişmesi iki ülkeyi bir arada tutmuştur” diye konuştu.