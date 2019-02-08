Zarif: Ankara ile Şam arasında arabuluculuk yapabiliriz

Rusya Al Youm kanalına konuşan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Zarif, AB tarafından kurulan Ticari İşlemleri Destekleme Kurumu (INSTEX) mekanizması hakkında, “Bu mali kanal Avrupa Birliği’nin ABD’nin İran yaptırımlarını aşma konusundaki kararlığını göstermektedir.” dedi.

Söz konusu kanalın şu anda sadece başlangıç niteliğine sahip bir adım olduğunu belirten Zarif, bunun İranlı ve Avrupalı tüccarlar arasındaki bağları pekiştirmek için kolaylık sağlayacağını ve başka ülkeleri de kapsayıp genişletileceğini bildirdi.

Bakan Zarif, AB’nin nükleer anlaşmayla ilglili yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini vurgulayarak, “Yeni mali mekanizmaya ön şart koşulduğu takdirde İran olarak çeşitli tedbirlerimize başvurabiliriz. Bunlardan birisi anlaşmadan çekilmektir.” ifadesini kullandı.

Yakında yapılması beklenen Suriye konulu 3'lü Soçi Zirvsine değinen Zarif, “Bu zirvede Suriye krizi, Amerikan birliklerinin bu ülkeden çekilmesi, Suriye anayasası, İdlib’deki gerilim ve İsrail’in Suriye topraklarına yaptığı saldırılar masaya yatırılacak.” açıklamasında bulundu.

Suriye konulu siyasi süreçte İran İle Rusya arasında herhangi bir fikir ayrılığının bulunmadığına dikkati çeken Zarif, Şam ile Ankara onayladığı takdirde Tahran’ın iki taraf arasında arabuluculuk yapabileceğini duyurdu.

Dışişleri Bakanı Zarif, “Bana göre Suriye ordusunun Adana Mutabakatı kapsamında sınırlarda konuşlandırılması Türkiye’nin güneyindeki hudutlarının güvenliğini garanti edebilecek en iyi seçenek. Türkiye ile Suriye arasında münasebetler kurulması bölgenin yararınadır.” şeklinde konuştu.