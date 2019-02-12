Cumhurbaşkanı Ruhani 14 Şubat'ta Soçi Zirvesi'ne katılacak

Cumhurbaşkanlığı Bilgilendirme Ofisi Müsteşarı Perviz İsmaili, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin 14 Şubat’ta Soçi’deki üçlü zirveye katılmak üzere Rusya’ya gideceğini duyurdu.

İsmaili, Ruhani’nin Suriye konulu İran-Rusya-Türkiye Üçlü Liderler Zirvesi kapsamında Putin ve Erdoğan ile ayrı ayrı görüşeceğini bildirdi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, liderler 14 Şubat'ta Soçi'deki üçlü zirvede Suriye'de uzun vadeli bir normalleşme sağlamak için gelecekte atılacak ortak adımları ele alacak.

Zirvede ayrıca İdlib ilindeki son durum ve ABD'nin Suriye'den çekilmesinin de ele alınacağı belirtiliyor.

Daha önce üç ülkenin liderlerinin katıldığı zirve 7 Eylül 2018'de İran'ın başkenti Tahran'da yapılmıştı.