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7 Şubat 2019 - 17:32

Rusya: Türkiye İdlib'deki yükümlülüklerini yerine getirmeli

Rusya: Türkiye İdlib'deki yükümlülüklerini yerine getirmeli

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Türkiye'nin İdlib'deki çabalarını aktif hale getirmesini ve üstlendiği yükümlülükleri tamamen yerine getirmesini beklediklerini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, "Türk partnerlerimizin İdlib'deki duruma son verilmesine ve silahsızlandırılmış bölge kurulması dahil 17 Eylül 2018 tarihli Soçi mutabakatı kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesine yönelik çabalarını yeniden aktif getirmesini bekliyoruz." dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre; Zaharova, teröristlerin İdlib gerilimi azaltma bölgesinin tamamını kontrol altına almak için tam teşekküllü bir operasyon hazırlığı yaptığını söyledi.

"Elde edilen bilgilere göre ocak ayı sonunda El Nusra militanları İdlib'deki sözde müttefiklerine geniş kapsamlı askeri operasyon için müşterek hazırlıklara başlama çağrısı yaptı. Teröristlerin nihai amacı, İdlib gerilimi azaltma bölgesinin tamamında kontrolü ele geçirmek." diye devam eden Zaharova, teröristlerin bölgede faaliyet yürüten tüm yasadışı silahlı grupların saha komutanlarının bağlı olduğu bir ortak karargah kurmayı planlandığını vurguladı.

News Code 1876479
Muhammed BURHAN

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