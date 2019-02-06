Ruhani: İran'ın amacı Suriye'de istikrarın yerleşmesi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran’da bulunan Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim’le görüştü.

Tahran-Şam ilişkilerine işaret eden Ruhani, iki ülke halkının menfaatlerini amaçlayan yakın ilişkilerin tüm alanlarda ivme kazanacağını belirtti.

Ruhani, Suriye’yi terörle mücalede alanında kazandığı zaferden dolayı tebrik ederek, “ABD’nin bazı ülkelerle birlikte düzenlediği komploların karşısında ulaştığınız zafer Suriye milleti ile bölge için büyük bir başarıdır.” dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, “İran'ın önemli bölgesel ve dış politika hedeflerinden biri, Suriye'de tam ve istikrarlı bir güvenliğin sağlanmasıdır.” ifadesini kullandı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin seviyesinin uzun vadeli süreçte güçlenmesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Ruhani, “Bu hedefe ulaşmak için iki ülkenin menfaatleri ve çıkarları yönünde adımlar atmalıyız.” açıklamasında bulundu.

Ruhani, Birinci Yardımcısı Ishak Cihangiri’nin son günlerde gerçekelştirdiği Suriye ziyaretini “gayet olmulu” olarak değerlendirdi.

Velid Muallim de bu görüşmede İran’ı Suriyelilere verdiği desteklerden dolayı takdir etti.