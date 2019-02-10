Irak'ın durumu normale dönüyor

Al Nashra sitesinde yer alan habere göre, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi Bağdat’ta Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile görüşürken normal durumun giderek ülkesine döneceğini açıkladı.

Adil Abdülmehdi, güvenlik kuvvetlerinin ülkeye güvenliği geri getirmek için görevlerini yerine getirmeye devam ettiğini bildirdi.

Terör örgütü DEAŞ’ın herkes için tehlikeli olduğuna dikkati çeken Abdülmehdi, bu örgütün ortdan kaldırması için bölgesel ve uluslararası işbirliğinin önemine değindi.

Bunlara ilave olarak Irak Başbakanı, “Gelecekteki ortak işbirliği ekonomik konuların yanı sıra Irak’ın yeniden inşası ve istikrarının güçlendirilmesine odaklanmalı.” diye konuştu.