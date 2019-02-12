DEAŞ'ın ünlü ismi tutuklandı

Al Arabiya’nın haberine göre, çoğunluğunu kürt savaşçılar oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG), DEAŞ’ın propaganda işlerini yürütmekle tanınan “Ebu Suheyb Fransavi”yi tutukladığını açıkladı.

Edinilen bilgilere göre, Suriyeli aktivistler sözü geçen kişinini bir tek propaganda alanında değil esir alınan kadınların satışında da aktif olduğunu bildirdi.

Terör örgütü DEAŞ’ın tanınmış yüzü olan “Ebu Suheyb Fransavi” 2015 yılının mart ayında kısa bir viseo parçası yayınlayarak DEAŞ saflarına katıldığını duyurmuştu.