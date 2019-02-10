İranlı Şii alimden Suudi Arabistan'daki çocuk cinayetine sert tepki

İran’daki Şii taklid merci Ayetullah Safi Golpaygani bir mesaj yayınlayarak, son günlerde Suudi Arabistan’da kafası kesilerek öldürülen 7 yaşındaki Zekeriya el-Cabbar'ın ailesi için başsağlığı diledi.

Ayetullah Safi Golpaygani, kaleme aldığı mesajında, "Hayvandan daha kötü olan bu barbar insanların kirli kalpleri merhamet ve vicdandan yoksun mu? Uluslararası toplum ve İslami devletler özellikle Suudi Arabistan neden bu vahşi cinayetin karşısında susuyor ve sessizlikleri bu cinayeti destekliyorlar?!" ifadelerini kullandı.

Hz. Peygamber’in (s.a.v) mübarek Medine kentindeki kutsal mezarını ziyaret etmek için birkaç gün önce annesiyle beraber bu kente yolculuk yapan sözü geçen çocuk vehhabi olduğu bilinen taksi sürücüsü tarafından Şiilikle suçlanıp birer cam parçasıyla boğazlanmıştı.