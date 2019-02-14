Avusturya, İsveç ve Norveç'ten İran'a başsağlığı mesajı

Avusturya’nın Tahran Büyükelçisi Stefan Scholz, İran’ın Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Haş ilçesinde terör örgütü Ceyş’ül Adl tarafından yapılan terör saldırısına ilişkin yayınladığı taziye mesajında, “Sistan ve Belucistan’daki terör saldırısında 27’den fazla kişi hayatını kaybetti.” dedi.

Hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten Schulz, yaralılara acil şifalar diledi.

Dün gece İsveç’in Tahran Büyükelçisi Helena Sangeland de sosyal medya Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, şunları söyledi:

“Bu akşam İran’ın güneydoğusunda bulunan Sistan ve Belucistan eyaletindeki intihar saldırısı, hiçbir ülkenin aşırılıkçılık ve şiddetin dehşeti konusunda güvence altında oldmadığını gösterdi.”

Öte yandan Norveç’in Tahran Büyükelçisi Lars Nordrum da sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı başsağlığı mesajında, “Bu sefer İran'ın sınır eyaleti Sistan ve Blucistan'da meydana gelen korkunç bir saldırı haberini aldım. Acılı aileler, yakınları ve İran halkına başsağlığı diliyorum.” ifadesini kullandı.

İran’ın Sistan ve Belucistan eyaletinde Devrim Muhafızları personellerini taşıyan otobüse düzenlenen terör saldırısında 27 kişi şehit düşmüştü.