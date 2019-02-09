Sosyal medya kullanıcılarının Suudi Arabistan'a tepkisi büyüyor

Son günlerde Suudi Arabistan’da öldürülen Zekeriya el-Cabbar isminde 7 yaşındaki bir çocuk ile ilgili sosyal medyada oluşan yoğun tepkiler giderek büyümek üzere.

Hz. Peygamber’in (s.a.v) mübarek Medine kentindeki kutsal mezarını ziyaret etmek için birkaç gün önce annesiyle beraber bu kente yolculuk yapan sözü geçen çocuk vehhabi olduğu bilinen taksi sürücüsü tarafından Şiilikle suçlanıp birer cam parçasıyla boğazlandı.

Suudi Arabistan’ın Al yavm gazetesi ise çocuğun dedesinden aktardığı bir bilgiye göre katilin etrafta bulunan bir mağazanın camını kırarak çocuğa saldırıp boğazından keserek öldürdüğünü bildirmişti.

Söz konusu cinayetin ardından sosyal medyadaki tepkiler giderek yoğunlaşmaya başladı. Kullanıcılar tarafından bu konuda yapılan hashtag ise şu şekilde: #şehit_zekeriya (#زکریای_شهید).