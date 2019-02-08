Suudi Prens, Kaşıkçı cinayetine bir yıl önce karar vermiş

Amerikan The New York Times gazetesi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden bir yıl önce Suudi gazetecinin ülkesine dönmemesi durumunda ona karşı "kurşun" kullanılmasını söyleyerek, Kaşıkçı'ya karşı öldürme niyetini belli ettiğini yazdı.

The New York Times’ın Amerikan ve yabancı yetkililere dayandırdığı haberine göre, Bin Selman’ın geriye dönük konuşmalarını inceleyen Amerikan istihbarat birimleri Suudi Prens'in Kaşıkçı cinayetinin sinyallerini olaydan 1 yıl önce verdiğini ortaya çıkardı.

Amerikan istihbaratının dinlemelerine takılan söz konusu konuşmanın bugüne kadar "Suudi Prens’in Kaşıkçı'yı öldürme niyetine ilişkin bugüne kadar ortaya çıkan en kapsamlı delil" olduğu vurgulandı.

Habere göre, Kaşıkçı cinayetinin sorumlularının bulunması için soruşturma yürüten Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı ve istihbarat ajansları, Suudi Prensin geriye dönük telefon konuşmaları ve mesajlaşmalarını inceledi.

İstihbarat raporlarını gören bir yetkili, Prens Muhammed bin Selman ve prensin danışmanlarından Turki Aldakhil arasında Eylül 2017'de yapılan bir görüşmede, Suudi Arabistan yönetiminin Kaşıkçı'nın eleştirilerinden giderek daha çok rahatsız olduğunu belirttiğini ifade etti.

Söz konusu konuşmada Muhammed bin Salman'ın, Kaşıkçı ülkesine geri dönmesi için kandırılamazsa, zorla ülkeye döndürülmesini emrettiğini anlatan yetkili, Suudi prensin, iki yöntemin de işe yaramaması halinde, Suudi Gazetecinini peşinden "bir kurşun" ile gideceğini ifade ettiğini aktardı.

Hürriyyet'in haberine göre, Amerikan istihbarat analistleri Prens bin Selman'ın buradaki "kurşun"dan kastının doğrudan, Kaşıkçı'nın vurulması değil de gazetecinin öldürülmesi niyetini belli eden bir kalıp olarak kullanmış olabileceğinin altını çizdi.