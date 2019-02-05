Haşdi Şabi "Suriye'de operasyon" iddialarını yalanladı

Al Nashra sitesinde yer alan habere göre, Haşdi Şabi adıyla bilinen Irak halkının seferberlik güçleri, Suriye topraklarında askeri operasyon düzenlediğine dair yayınlanan iddiaları yalanladı.

Haşdi Şabi Operasyon Komutanlığı “ Herhangi bir askeri operasyon yapma eylemi Irak Silahlı Kuvvetleri Başkomutanlığı’nın emri altında gerçekleşir ve bizim Suriye topraklarında askeri operasyon yaptığımıza dair yayınlanan iddialar mesnetsizdir” diye konuştu.

Haşdi Şabi ilaveten, bazen istihbarat verilerine dayanarak, Ortak Operasyonlar Komutanlığı ile koordinasyon içinde, terör örgütü DEAŞ’ın Suriye’deki mevzilerini topçu saldırılarla hedef aldıklarını duyurup sınır içi ile dışında gerçekleşen her türlü askeri operasyonun, bu ülkenin Silahlı Kuvvetleri Başkomutanlığı emri altında gerçekleştiğini açıkladılar.