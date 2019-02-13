Netanyahu'dan Suriye'ye saldırı itirafı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilindeki bazı bölgelerintank atışlarıyla vurulmasının arkasında İsrail ordusunun olduğunu doğruladı.

AA'ya göre, Netanyahu, 13-14 Şubat'ta Polonya'da düzenlenecek "Orta Doğu'da Barış ve Güvenliğin Geleceğini Desteklemek" başlıklı konferansa katılmak için Varşova'ya hareketinden önce Tel Aviv'deki Ben Gurion havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Binyamin Netanyahu, Suriye hariç bölgedeki diğer ülkelerle ilişkilerinin "çok iyi" olduğunu söyledi.

"Her zaman İran'ı durdurmak için çalışıyoruz"

Varşova'daki konferansın odak noktasının İran olduğunu belirten Netanyahu, konferansın önemini vurguladı.

İsrail'in İran'a karşı attığı adımlara değinen Netanyahu, "Her zaman İran'ı durdurmak için çalışıyoruz. Dün de dahil olmak üzere her gün İran ve onun bölgeye yerleşme girişimlerine karşı çalışmalar yapıyoruz." ifadesini kullanarak dünkü saldırıların İsrail ordusu tarafından yapıldığını açıklamış oldu.

Suriye'deki yerel kaynaklar dün İsrail tarafından Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilinde Suriye hükümetine destek veren Hizbullah noktalarının tank atışlarıyla vurulduğunu duyurmuş, İsrail makamlarından ise herhangi bir açıklama yapılmamıştı.