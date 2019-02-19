Rusya'dan ABD'ye çok konuşulacak Suriye uyarısı!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "ABD, Suriye’yi bölmek ve Fırat'ın doğusunda yarı devlet oluşturmak istiyor" şeklinde konuştu.

Rus haber ajansı Interfax'da yer alan habere göre, Suriye'deki son gelişmelerle ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Lavrov, Washington ve müttefiklerini bölgede atacakları "meşru olmayan" adımlara karşı uyardı.

ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesinin ülkedeki krizin çözümüne olumlu katkıda bulunacağını söyleyen Lavrov, ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde kurulması planlanan tampon bölgenin kontrolünü devretme planlarının ve bu yöndeki açıklamalarının meşru olmadığını belirtti.

ABD'nin Suriye'yi bölmek istediğini burgulayan Lavrov, Fırat'ın doğusunda devlet benzeri bir yapının kurulmak istendiğinin altınız çizdi.