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22 Şubat 2019 - 17:18

Beyaz Saray'dan "Suriye" açıklaması

Beyaz Saray'dan "Suriye" açıklaması

Beyaz Saray, ABD'nin Suriye'den çekilmesinin ardından 'barışı koruma' göreviyle yaklaşık 200 askerin bir süre daha bu ülkede kalacağını duyurdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinden kısa süre sonra ABD'nin Suriye'den çekilme süreciyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Sputnik'e göre; Sanders, açıklamasında, "Yaklaşık 200 askerlik barışı koruma görevli küçük bir grup Suriye'de bir süre daha kalacak." ifadesini kullandı.

Konuyla ilgili başka bir detay vermeyen Sanders'ın açıklamasının Erdoğan-Trump görüşmesinin hemen ardından yapılması dikkati çekti.

News Code 1876819
Muhammed BURHAN

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