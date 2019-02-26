Ruhani: Devrim Lideri FATF tasarısına karşı değil

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Merkez Bankası Genel Kurulu’nun 58. oturumuna katıldı. Ruhani burada bir konuşma gerçekleştirdi.

Dün akşam Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile yaptığı görüşmeyi değerlendiren Ruhani, “Sayın Esad, Tahran ziyaretinin diplomatik olmadığını ve İran’a teşekkür etmek için geldiğini söyledi.” dedi.

Ülkenin siyasette ve uluslararası arenada başarılar kaydettiğini belirten Ruhani, “İran’ın bölgedeki başarısının bir kısmı Devrim Muhafızları Ordusu’nun üzerinde diğer kısmı ise Ekonomi ve Dışişleri Bakanlığı’nın üzerindedir.” ifadesini kullandı.

Merkez Bankası üst düzey yöneticilerine hitap eden Ruhani, Esad'ın İran Dışişleri Bakanlığı'na şükranlarını sunduğunu sölyedi.

Dışişleri Bakanlığı, Merkez Bankası ve Petrol Bakanlığı ABD ile mücadele cephesinin ön safında duruyor.” diyen Ruhani, şu açıklamalarda bulundu:

“Zarif, Hemmati ve Zengene’ye (ABD ile mücadelede) yaptıkları direnişlerden dolayı teşekkür ediyorum. Dışişleri Bakanlığı, Merkez Bankası ve Petrol Bakanlığı İran halkının adına ABD'ye karşı mücadele ediyor. Tüm çabalar İran milleti için yapılıyor.”

Cumhurbaşkanı Ruhani, “Bugün konseyde katettiğimiz başarılarımızı gösteren umut verici bir rapor sunuldu. Bunlar Amerika'nın petrol satışı ve bankacılık alanında getirdiği kısıtlamalara rağmen, elde ettiğimiz başarıları gösteriyor. Vatandaşların başarılarımız ve başarılarımız hakkında bilgiler öğrenmesi iyidir.” ifadelerini kullandı.

Hükümet ve Merkez Bankası'nın omuzunda ağır görevler bulunduğunu dile getiren Ruhani, sözlerine şöyle devam etti:

“Hükümetin çevresinde duvar örülmemeli. Bazıları ülkenin çevresine duvar örmek isterse, hükümetin işlerini zorlaştıracaktır. Herhangi bir fikir ve anlaşıya sahip veya partiye bağlı kişilerden hükümetin etrafında duvar örmemelerini rica ediyorum, çünkü bu halkın yararına değil, hükümetin işini yapmasına izin verin.”

FATF meselesine ilişkin Ruhani, gerçeklerin kamuoyu ile paylaşılmadığını aktararak, "Bir sorun olduğunda hükümetin yöneticiliği ortaya atılıyor. Hükümet mi sorunları yaratıyor? Neden yarına bırakıyorsunuz? Ülkede son kararı veren ya hükümet ve meclis ya da Devrim Lideri, İslam Devrimi Lideri bana FATF’le ilgli tasarıya karşı olmadıklarını söyledi. Hükümet tasarıyı sundu, meclis de onayladı. Öyleyse buna kim karşı çıkıyor?" sorusunu sordu.

Bunlara ilave olarak Cumhurbaşkanı Ruhani, "Eğer kendimizi boykot etmezsek, saygı duyulursa halkın ülke sahibi olduğunu bilirsek, bu durumdan geçebiliriz." diye konuştu.