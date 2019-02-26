Petrol Trump'ın "tweet"i sonrası düşüşünü sürdürdü

Petrol fiyatları, Noel arefesinden bu yana yüzde 30'luk rallisinin ardından, OPEC'in ABD Başkanı Donald Trump'ın fiyatların düşürülmesi çağrısına uyup uymayacağına ilişkin spekülasyonla birlikte düşüşünü sürdürdü.

Bloomberg'e göre, vadeli petrol fiyatları New York'ta, Pazartesi günü yüzde 3.1 ile dört haftanın en büyük düşüşünü gerçekleştirdikten sonra kayıplarını sürdürdü. Petrolün halen Ekim ayında gördüğü dört yılın zirvesinin yüzde 25 altında olmasına karşın, Başkan Trump Pazartesi günü, Twitter yoluyla yaptığı açıklamada, fiyatların çok yükseldiğini ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu'nun (OPEC) sakin olması ve ağırdan alması gerektiğini söyledi. Petrolün 2019 yılındaki toparlanması, OPEC üyelerinin üretim kısıntıları ve topluluğun en büyük üyesi Suudi Arabistan'ın taahhüt ettiğinden daha fazla kısıntıya gitmesinden destek buldu.

Tokyo'da Rakuten Securities Inc. emtia analisti Satoru Yoshida, "Petrolün bu yılki rallisinin ardından, Trump'ın tweet'lerinin gelmesi an meselesiydi," dedi ve "Suudi Arabistan'ın Suudi Gazateci'nin öldürülmesinden sonra kendilerini savunan Trump'a çok şey borçlu olduğu dikkate alındığında, Suudilerim ABD Başkanı'nın talebine uymaları dikkatlerden uzak tutulamaz" şeklinde görüş bildirdi.

Nisan vadeli Batı Teksas petrolü (WTI), Nymex piyasasında, 31 sebt düşerek, Singapur saati ile 12:06'da varil başına 55.17 dolara indi. Kontrat Pazartesi günü 1.78 dolar düşerek 55.48 dolar ile 14 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesinden kapandı.

Nisan vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında, 15 sent düşerek varil başına 64.61 dolara geriledi. Kontrat Pazartesi günü 2.36 dolar düşerek 64.76 dolardan günü tamamladı. Küresel gösterge Brent petrolü, ABD göstergesi WTI'a kıyasla 9.46 dolar primli işlem gördü.