Petrol hareketli haftada rallisini sürdüremedi

Petrol fiyatları, küresel ekonominin sağlığına ilişkin korkular ve OPEC'in küresel arz bolluğunu giderme konusundaki ilerlemesi ile birlikte, oldukça hareketli geçen bir haftada rallisini sürdürmekte güçlük çekti.

Bloomberg'in haberine göre, vadeli petrol kontratları New York'ta yüzde 0.7 düştü ve haftalık kazancını yüzde 1'in altına indirdi. Talebe ilişkin endişeler, son birkaç gün içinde, Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) ekonomik tahminlerini indirmesi, Çin'in büyüme hedefini aşağı çekmesi ve OECD'nin küresel görünümünü düşürmesi ile birlikte yatırımcıları tedirgin etmeye devam ediyor. Ancak küresel petrol üreticileri, daha önce görülmeyen bir disiplin ile üretimi kısmaya devam ediyor ve bu durum arz sıkışıklığı riskini getiriyor.

Büyümeye ilişkin süren endişeler, Noel arefesinden bu yana fiyatların yüzde 30'un üzerinde yükselmesine neden olan ralli üzerinde baskı oluşturdu ve ABD ile Çin arasında uzun zamandır süren ticaret savaşı da belirsizliğe katkıda bulundu. ABD'de Cuma günü açıklanacak olan istihdam verileri, ABD ekonomisinin durumuna ilişkin yeni işaretler verebilir. Öte yandan, ABD'nin Venezuela ve İran'a uyguladığı yaptırımlar, Suudi Arabistan'ın öncülüğünde üreticilerin kurduğu koalisyonun arzı gönüllü kıstığı bir ortamda üretimin daha da düşmesine neden oluyor.