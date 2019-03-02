Cezayir'de Cumhurbaşkanı Buteflika karşıtı gösteri

Devlet televizyonunda yer alan habere göre, Cezayir Emniyet Genel Müdürlüğü, başkent Cezayir'de düzenlenen gösterilerde 56 polisin yaralandığını duyurdu. Gösterilerde yedi vatandaşın yaralandığı, bir otele saldırı düzenleyen ve bir aracı ateşe veren 5 kişinin de arasında olduğu 45 göstericinin gözaltına alındığı belirtildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, başkentte Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürümek isteyen göstericiler arasında çıkan izdiham sırasında 60 yaşında epilepsi hastası bir kişinin hayatını kaybettiğine dair haberler medyada yer alırken, söz konusu bilgi herhangi bir resmi kaynak tarafından henüz doğrulanmadı.

Dün başkent Cezayir'in merkezi başta olmak üzere çeşitli kentlerde toplanan göstericiler, Buteflika'nın 5. dönem adaylığını protesto etmişti.