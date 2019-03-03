BM ekibine saldırı işgalcilerin planı

Yemen Devrimi Yüksek Komite Başkanı Muhammed Ali el-Husi, sosyal medya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin Hudeyde kentinde ateşkesi denetleyen BM gözlemcileri General Patrick Cammaert ve ekibine ateş açılmasına tepki gösterdi.

Husi’nin yaptığı paylaşımda, “BM gözlemci ekibine yapılan saldırı, Hudeyde’de yeniden savaş başlatıp barış sürecini delmeyi amaçlayan işgalcilerin (Suudi Arabistan'ın başını çektiği koalisyon güçleri) planının bir parçasıdır.” ifadesine yer verildi.

Husi attığı tweette, “Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, insani yardımın dağıtımı için saldırgan ülkeleri Kızıldeniz sahili depolarına erişim sağlamaya zorlamalı.” çağrısında bulundu.

Yemen'in Hudeyde kentindeki ateşkesi denetleyen Birleşmiş Milletler (BM) gözlemcileri General Patrick Cammaert ve ekibine ateş açıldığı bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, General Patrick Cammaert ve ekibine ateş açıldığı, olayın ardından uluslararası ateşkes gözlemcilerinin güvende olduğu ifade edildi.