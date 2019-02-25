Yemen ordusundan Suudilere karşı füzeli saldırı

Al Masirah’ın aktardığı habere göre, Yemen kuvvetlerinin savaşın çeşitli cephelerinde Suudilere karşı düzenlediği operasyonlar sürüyor.

Bu konuda edinilen bilgiye göre, Yemen ordusuyla gönüllü halk komiteleri bir “Zelzal-1” balistik füzeyle Suudilerin Necran’daki mevzilerini hedef aldı.

Suudilerin bu bölgedeki mevzileri ayrıca Yemen ordusu tarafından yapılan topçu saldırılara maruz kaldı.

Bunlara ilave olarak dün akşam Suudi savaş uçaklarının Sana’nın “Nehem” bölgesine yaptığı saldırılar sonucu 3 sivil şehit oldu.