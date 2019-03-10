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10 Mart 2019 - 11:09

BM'den önemli Suriye açıklaması

BM'den önemli Suriye açıklaması

Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü Yüksek Komiseri Filippo Grandi, bu komiserliğin Suriyeli mültecilere yardım etmek için daha aktif olarak çalışması gerektiğini belirtti.

Youm7’nin haberine göre, Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü Yüksek Komiseri Filippo Grandi, bu komiserliğin Suriyeli mültecilerin durumunu yakından izlemek için bu ülkede daha belirgin bir çalışma sürdürmesi gerekliğini vurguladı.

Bunun Suriyeli mültecilerin ülkelerin dönmelerine yardımcı olacağını belirten Grandi, "Uluslararası örgütler Suriyeli mültecilere yardım etmek için bu ülkedeki varlıklarını sürdürmesi lazım." dedi.

Suriye savaşı sonucu milyonlarca kişi yerinden edilmiş, iç savaştan kaçan bu kişilerin çoğu komşu ülkelere sığınmak zorunda kalmıştır.

News Code 1877243
Ruya FEREYDUNI

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