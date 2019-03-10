BM'den önemli Suriye açıklaması

Youm7’nin haberine göre, Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü Yüksek Komiseri Filippo Grandi, bu komiserliğin Suriyeli mültecilerin durumunu yakından izlemek için bu ülkede daha belirgin bir çalışma sürdürmesi gerekliğini vurguladı.

Bunun Suriyeli mültecilerin ülkelerin dönmelerine yardımcı olacağını belirten Grandi, "Uluslararası örgütler Suriyeli mültecilere yardım etmek için bu ülkedeki varlıklarını sürdürmesi lazım." dedi.

Suriye savaşı sonucu milyonlarca kişi yerinden edilmiş, iç savaştan kaçan bu kişilerin çoğu komşu ülkelere sığınmak zorunda kalmıştır.