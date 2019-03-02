Yemen'den İngiltere Dışişleri Bakanı'nın Hudeyde çıkışına tepki

Yemen Devrimi Yüksek Komite Başkanı Muhammed Ali el-Husi, İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt’ın yakın zamanda Ensarullah güçlerinin liman kenti Hudeyde’den çekilmesi gerektiği yönündeki açıklamasına tepki göstererek, “Hunt’ın sözleri Yemen'e askeri saldırı düzenleyip cinayet işleyen ülkelerin yüzünü ak etmek amacıyla yapılmıştır. İngiltere, Yemen'deki işgalcilerin ortağı.” dedi.

İngilizlerin planlarının adalet yönünde olmadığını anlatan Husi, “Onlar aslında ABD ve İsrail'in BM Güvenlik Konseyi’ndeki planlarına hizmet ediyorlar. Bu ülkenin eylemleri artık onu tarafsız bir arabulucu ülke yapmaz.” değerlendirmesinde bulundu.

Bunlara ilave olarak Husi, “Yemen Devrim Lideri’nin Yemen kuvvetlerinin tek taraflı çekilme önermesinin ardından kimlerin barışın sağlanmasına engel koyduğu tüm dünya için belirlenmiştir.” diye konuştu.

Şimdiye kadar Yemen savaşını sonlandırmak için birkaç girişim yapılmış, fakat her seferinde Suudi Arabistan ve müttefiklerinin sabotaj eylemlerile çıkmaza girmişti.