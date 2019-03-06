BM İnsani Yardım Koordinatörü Gazze'ye gitti

Al Ahed sitesinde yer alan habere göre, Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick, Gazze’ye gitti.
Bu yetkilinin BM üyelerinden oluşan üst düzey bir heyetin eşliğinde Gazze Şeridi’ne girdiği belirtildi.
Arap medyası, McGoldrick’in Beyt Hanun geçidinden Gazze’ye girdiğini duyurdu.
McGoldrick’in bu ziyaret sırasında Gazze’deki insani durumu yakından incelemesi bekleniyor.
Gazze Şeridi'ndeki insani durum, İsrail’in bölgede karadan, havadan ve denizden uzun yıllar boyunca sürdürdüğü ablukasının devam etmesi nedeniyle birer felakete dönüşmüştür.
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