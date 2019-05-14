İran’ın ilginç ve garip otelleri

Oteller her insanın birkaç kez yolunun düştüğü ve genelde geçici konaklamalara ev sahipliği yapan yerler olarak bilinir.

Çeşitli şehirler ve ülkelere seyahat eden birçok gezgin , daha yeni bir turist noktasını keşfedip her zamanki olduğundan farklı deneyimler yaşamak istemektedir. Sıradan otellerde kalmak artık onlar için ilgi çekici olmayabilir.

Sadece yurtdışındaki garip oteller turistlerin ilgisiniz çekmiyor. İran'ın da çeşitli noktalarında her turisti konuk edecek ilginç ve garip oteller bulunmaktadır.

Bunlardan birisi Doğu Azerbaycan’daki Kandovan köyüdür. Kandovan köyü dondurma külahına benzeyen kayalık evleriyle tanınmaktadır. Kayalıklar arasında inşa edilen bu yapıların dış görünüşü ve iç mimarısı herkesi büyülemektedir. Buradaki taş duvarlı otellerde konaklamak da yerli ve yabancı turistlere unutulmaz bir gece yaşatacaktır.

Semnan eyaletine bağlı Aradan kentindeki maden sahibi bir iş adamı daha önce mera olduğu yerde bir yeraltı otel kurmuş. Burada turistler çölde heyecan dolu bir serüvene atılabilirler veya göçebe yaşam tarzını yakından izleyebilirler.

Erdebil’de de dünyaca ünlü Yüzüklerin Efendisi filmindeki Hobbit evlerinden esinlenilerek inşa edilen bir yeraltı otel bulunuyor.

Kirman eyaletindeki Babak ilçesinde 8 bin ila 12 bin yıllık geçmişi olan Meymand adlı bir kaya köyü yer alıyor. UNESCO MirasListesi'nde yerini alan bu köy, 15 yıldan beri yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor.

Kış Adası’nda suyun üstünde kurulan villalardaki odaların tabanında Fars körfezi’nin görülmesi için camdan oluşan küçük bir alan yapılmıştır. Bu odalar bazı turistler ve yolcular için ilginç olabilir.

İran’ın güneyinde bulunan Buşehr eyaletinin liman kenti Aseluye kıyısında tüpten tasarlanmış bir otel bulunuyor. Otel sıra dışı tasarımıyla ziyaretçilerine farklı bir deneyim yaşatmak için bekliyor.