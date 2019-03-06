İran ve Irak meclis başkanları görüştü

Ali Laricani, resmi bir ziyaret kapsamında Tahran’a gelen Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi ile bir araya geldi.

Görüşmede mevcut Irak hükümetinin kurulmasının bölgenin güven ve istikrarına katkı sağladığını belirten İran Meclis Başkanı, “Bazıları Irak’ın siyasi istikrarsızlıklarla karşı karşıya kaldığını düşünüyor. Oysaki Saddam’ın devrilmesinden sonra bu ülkede demokratik bir devlet kurulmuştur” dedi.

Laricani, “Yıllar önce Yemen’e düzenlediğim ziyarette bazı radikal Baasçıların bu ülkede bulunduğunu gördüm. Abdullah Salih’a onların Yemen’e girmesine neden izin verdiklerini sorduğum zaman aldığım yanıt bana tuhaf geldi. Çünkü Salih, onların Amerikalı olduğunu ve o yüzden onlarla çalıştıklarını söyledi. Yani onların düşüncesi Irak devletinin kurulmamasıydı” ifadelerini kullandı.

Ali Laricani, sözlerine şöyle devam etti: Bazı terör örgütleri Irak topraklarından İran’a saldırıyor. Onlar daha öncelerde de faaliyetleri olan Devrim karşıtı gruplardır. Ancak son yılda elde ettiğimiz bilgilere göre, Amerika ve bazı bölge ülkeleri onları silahlandırıyor. Hatta Amerikalılar bu planların gerçekleşmesi için İran sınırı yakınında bir üs kurmuşlar.

Laricani, “Bazı ülkelerin İsrail’le ilişkilerini normalleştirmek için sıraya girmesi utanç vericidir. Bu ülkelerin Filistinlilere hangi faydası dokunmuştur? İslam ülkelerinin bu gibi tavırlar sergilemesinden üzüntü duyuyoruz” diye konuştu.

Irak Meclis Başkanı Halbusi de bu görüşmede, İran’a saldırmak için Irak topraklarının kullanılmasına hiçbir şekilde izin verilmeyeceğini belirterek, “Bu tavrımız değişmeyecek. Çünkü Irak milli egemenliği ve toprak bütünlüğünün ihlal edilmesine müsaade etmeyiz. Bu bizim kırımız çizgimizdir” dedi.

Halbusi, “İran’ın terörle mücadele alanında Irak’a yardım ettiği gibi Irak da yaptırımlara karşı İran’ın yanındadır. Artık halklarımızın menfaatleri peşinde olmamız zamanı gelmiştir. Dolayısyla ekonomi başta olmak üzere farklı alanlarda işbirliği yapmamız gerekir. Bunun için de bölgenin huzur ve istikrarı önemlidir.” ifadelerini kullandı.